Tragedia a Mazara del Vallo: due ragazzi cadono da un tetto

Un incidente tragico

Un drammatico incidente ha scosso la comunità di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dove due adolescenti sono caduti dal tetto di un casolare abbandonato. L’episodio è avvenuto nel lungomare San Vito, nei pressi del Mahara Hotel, e ha avuto conseguenze devastanti. Uno dei ragazzi, di soli 14 anni, è deceduto sul colpo, mentre l’altro, di 13 anni, è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche.

Le circostanze della caduta

Secondo le prime ricostruzioni, i due ragazzi si erano avventurati all’interno di una struttura fatiscente, già segnalata in passato come pericolosa. Mentre si trovavano sul tetto, la copertura ha ceduto improvvisamente sotto il loro peso, causando una caduta di circa 20 metri. Un altro giovane, presente sul tetto, è rimasto illeso, ma l’evento ha lasciato un segno profondo nella comunità.

Reazioni e preoccupazioni

La notizia ha suscitato un’ondata di shock tra i residenti di Mazara del Vallo, molti dei quali lamentano da tempo la presenza di edifici abbandonati e pericolanti nella zona. Queste strutture, spesso teatro di esplorazioni da parte di adolescenti, rappresentano un rischio significativo per la sicurezza. Le autorità locali sono ora sotto pressione per affrontare il problema degli edifici in stato di degrado e garantire la sicurezza dei cittadini, in particolare dei più giovani.