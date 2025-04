Il dramma di Sara Campanella

Il , la città di Messina è stata scossa da un tragico evento: l’omicidio di Sara Campanella, una giovane tirocinante universitaria di soli 22 anni. La vittima è stata accoltellata in viale Gazzi, davanti all’ingresso dello stadio “Celeste”, un luogo che avrebbe dovuto rappresentare un momento di svago e socialità, ma che si è trasformato in scena di un crimine efferato. Il principale sospettato, Stefano Argentino, un collega di università della vittima, è stato arrestato dalla polizia e si trova attualmente in custodia cautelare.

La dinamica dell’omicidio

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe seguito Sara nei pressi del Policlinico, dove tra i due sarebbe scoppiata una discussione. Le testimonianze raccolte indicano che Stefano, innamorato della ragazza senza essere ricambiato, avrebbe agito in un momento di follia. La famiglia di Sara, rappresentata dal cugino Giampiero Campanella, ha espresso la propria indignazione e il desiderio di giustizia. “Noi siamo qui soltanto per la giustizia e per mia cugina Sara”, ha dichiarato Giampiero, sottolineando come il sospettato non avesse mai avuto una relazione con la vittima, ma fosse diventato ossessionato da lei.

Richiesta di giustizia e sicurezza

La comunità di Messina si è unita nel dolore e nella richiesta di giustizia per Sara. Cinzia Romano, un’amica di famiglia, ha descritto la giovane come una persona speciale, cresciuta in un ambiente amorevole e con sani principi. “Chiediamo l’ergastolo e una pena esemplare per questo individuo”, ha affermato, esprimendo la frustrazione e l’impotenza che molti sentono di fronte a simili tragedie. La paura e l’insicurezza che circondano le donne, soprattutto in situazioni di stalking e violenza, sono temi che emergono con forza in questo contesto. La richiesta di non dichiarare l’infermità mentale per il sospettato è un appello a garantire che la giustizia venga servita, senza attenuanti per chi commette atti così gravi.