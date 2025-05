Il drammatico evento nel quartiere Vigentino

Il 14 maggio, nel pomeriggio, Milano è stata teatro di un tragico omicidio che ha scosso la comunità del quartiere Vigentino. Un ragazzo di soli 15 anni ha ucciso l’ex vicina di casa, l’82enne Teresa Emma Meneghetti. L’episodio, avvenuto intorno alle 16 in via Verro, ha lasciato tutti increduli e inorriditi.

La vittima, conosciuta e rispettata nel quartiere, viveva lì da anni e la sua morte ha suscitato una profonda tristezza tra i residenti.

La confessione del giovane

La madre del minorenne è stata la prima a lanciare l’allerta, sconvolta dalla confessione del figlio. In un’intervista al programma “Pomeriggio Cinque”, ha raccontato di come il ragazzo sia tornato a casa intorno all’una, visibilmente scosso. “Mi ha detto che aveva fatto una cosa orribile e che non sapeva cosa gli fosse successo”, ha dichiarato la madre, evidenziando la confusione e il dolore del giovane. Secondo il racconto, il ragazzo aveva cercato di chiedere aiuto alla signora Meneghetti, ma la situazione è degenerata in un tragico epilogo.

Un incontro fatale

La madre ha spiegato che il figlio, dopo essere scappato di casa, si era recato presso l’abitazione della signora per chiedere se potesse aspettare una sua amica. Tuttavia, la risposta negativa della donna ha innescato una serie di eventi che hanno portato all’omicidio. “Lui non voleva niente dalla signora, solo un posto dove aspettare”, ha aggiunto la madre, sottolineando che il ragazzo si era trovato in una situazione di grande vulnerabilità. La richiesta di caricare il telefono e di avere una coperta per il freddo sembrano aver aggravato la tensione, ma i dettagli esatti di quanto accaduto rimangono ancora poco chiari.

Le conseguenze di un gesto estremo

La confessione del giovane ha portato a una serie di interrogativi su cosa possa aver spinto un ragazzo così giovane a compiere un gesto così estremo. La comunità è in lutto e cerca risposte, mentre le autorità indagano sull’accaduto. La madre, visibilmente distrutta, ha raccontato di aver subito chiamato l’ambulanza e la polizia, sperando di salvare la vita della signora Meneghetti. Purtroppo, la tragedia si è già consumata, lasciando un vuoto incolmabile e una serie di domande senza risposta.