Un’escursione fatale

La tragedia ha colpito la comunità di Pennapiedimonte, in provincia di Chieti, dove due vigili del fuoco hanno perso la vita durante un’escursione. I quattro membri del gruppo, tutti appartenenti al comando di Chieti, si sono trovati in difficoltà mentre si trovavano in una zona impervia. La richiesta di soccorso è stata immediata, ma purtroppo due di loro non sono riusciti a sopravvivere.

Le operazioni di soccorso

Le operazioni di ricerca e soccorso sono state condotte da squadre specializzate, tra cui vigili del fuoco e personale del soccorso alpino e speleologico. Le ricerche si sono concentrate lungo il fiume Avello, dove le condizioni morfologiche del terreno hanno reso il lavoro particolarmente difficile. Nonostante gli sforzi, i corpi dei due vigili del fuoco dispersi sono stati rinvenuti solo dopo ore di intensa attività.

Il bilancio dell’incidente

Tra i quattro vigili del fuoco coinvolti, due sono stati salvati: uno è stato trasportato all’ospedale di Chieti, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. L’altro, invece, è rimasto illeso. La comunità locale è in lutto per la perdita dei due eroi, che hanno dedicato la loro vita al servizio e alla protezione degli altri. Questo tragico evento mette in luce i rischi che i soccorritori affrontano quotidianamente, anche in situazioni che dovrebbero essere di svago e relax.