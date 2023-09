San Felice del Benaco piange la prematura e toccante scomparsa di Michela Raggi. Originaria di Salò ma ormai da tempo residente a San Felice, in questo momento di profondo dolore, Michela lascia dietro di sé il marito Alvares, il fratello Claudio e la madre Clara, lasciando un vuoto immenso nei loro cuori.

I messaggi di dolore per la perdita di Michela Raggi

Michela Raggi, una figura di spicco tanto amata e rispettata nella comunità locale, aveva un’impronta anche sui social media. Numerose persone hanno voluto rendere omaggio alla sua memoria con messaggi carichi di affetto e tristezza. Un’amica ha scritto con dolore: “Eri splendida. Ti vorrò sempre bene”, altro messaggio commosso condiviso online: “Il destino ti ha strappato da questo mondo: mi mancherai tantissimo e ti porterò sempre nel mio cuore. Ora sei una stella bellissima”.

I funerali di Michela Raggi a San Felice del Benaco

Mercoledì 27 settembre, alle ore 10 del mattino, si terranno le solenni esequie di Michela Raggi nella chiesa parrocchiale di San Felice del Benaco. Il corteo funebre prenderà il via dalla Domus funeraria Rodella di Salò, dove è stata allestita la camera ardente in memoria di Michela. Questo triste momento è un’occasione in cui la comunità di San Felice del Benaco si unisce in un tributo di affetto e ricordo per Michela Raggi.