Un tragico incidente in un supermercato

Un drammatico evento ha scosso la comunità di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, dove un uomo di 55 anni, Salvatore Cumbo, ha perso la vita a seguito di una caduta da un’altezza di oltre tre metri. L’incidente si è verificato all’interno di un supermercato situato in via Cavalieri di Vittorio Veneto, mentre l’uomo era impegnato a montare dei pannelli.

Secondo le prime informazioni, si trattava di un lavoro occasionale che Cumbo aveva accettato per arrotondare il suo stipendio di collaboratore scolastico.

Intervento dei soccorsi

La centrale del 118 è stata immediatamente allertata e ha inviato un’unità di elisoccorso sul luogo dell’incidente. Tuttavia, al momento dell’arrivo dei sanitari, non c’era più nulla da fare per salvare la vita dell’uomo. La notizia della sua morte ha suscitato profonda tristezza tra i familiari e gli amici, che lo ricordano come una persona dedita al lavoro e sempre disponibile ad aiutare gli altri.

Indagini in corso

I carabinieri sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi del caso e avviare un’indagine sull’accaduto. Al momento, non sono chiare le circostanze che hanno portato alla caduta di Cumbo, ma gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e informazioni per chiarire la dinamica dell’incidente. La comunità di Serradifalco è in lutto per la perdita di un uomo che, nonostante le difficoltà, cercava di contribuire al benessere della sua famiglia attraverso il lavoro.