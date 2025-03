Tragedia a Verona: un giovane muore folgorato sui binari

La drammatica scoperta

Il corpo di un ragazzo di 19 anni, Edoardo Mangano, è stato trovato sui binari della stazione di Porta Vescovo a Verona. Secondo le prime indagini della Polizia Ferroviaria, il giovane sarebbe morto folgorato dopo aver scalato il tetto di un treno merci. Questa tragica vicenda si è consumata nella notte, quando Edoardo, insieme ad alcuni amici, ha lasciato una discoteca nelle vicinanze. La bravata, purtroppo, si è rivelata fatale.

La chiamata disperata

Prima di perdere la vita, Edoardo ha contattato un amico, avvisandolo della situazione pericolosa in cui si trovava. “Siamo sui vagoni, T. è ferito, chiamo il 118”, avrebbe detto, prima che la chiamata si interrompesse a causa della batteria scarica del suo cellulare. Questo ultimo messaggio ha gettato un’ombra di mistero sulla dinamica degli eventi, sollevando interrogativi su cosa sia realmente accaduto nei momenti successivi.

Indagini in corso

La Polizia di Stato ha avviato un’indagine su disposizione della Procura della Repubblica, dopo che i genitori di Edoardo hanno sporto denuncia per la sua scomparsa. Gli agenti hanno trovato il corpo del giovane già sui binari, mentre le ricerche degli amici con cui era in compagnia sono in corso. Grazie alle immagini della videosorveglianza, si è appreso che tre ragazzi erano stati avvistati mentre si arrampicavano su uno dei treni fermi. Gli addetti alla sicurezza della stazione avevano tentato di avvertirli del pericolo, ma solo uno di loro ha seguito il consiglio, mentre gli altri due, tra cui Edoardo, hanno scelto di fuggire.

Le responsabilità da chiarire

La vicenda si presenta come una bravata con esito drammatico, ma rimangono molte domande senza risposta. Perché uno dei ragazzi non ha dato l’allerta immediatamente? Si sono persi di vista durante la fuga? La salma di Edoardo è stata messa a disposizione del magistrato, mentre le indagini continuano per chiarire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. La comunità di Verona è scossa da questa tragedia, che mette in luce i rischi legati a comportamenti imprudenti e alla mancanza di consapevolezza dei pericoli.