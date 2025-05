Tragedia ad Acqualagna: uomo annegato nella spiaggia della Golena

Un tragico evento alla spiaggia della Golena

Oggi, la comunità di Acqualagna è stata scossa da un tragico evento che ha portato alla morte di un uomo, annegato nella spiaggia della Golena. L’allerta è scattata attorno alle ore 15, quando i bagnanti hanno notato la situazione di emergenza e hanno immediatamente contattato i soccorsi. La rapidità dell’intervento è stata fondamentale, ma purtroppo non è bastata a salvare la vita della vittima.

Intervento dei vigili del fuoco e sommozzatori

La squadra dei vigili del fuoco di Cagli è giunta prontamente sul luogo dell’incidente, supportata da un elicottero del Reparto volo di Arezzo e un altro del Reparto volo di Bologna, entrambi dotati di sommozzatori esperti. Questi ultimi hanno effettuato un’ispezione approfondita dell’area circostante, cercando di localizzare il corpo dell’uomo. Dopo un’intensa operazione, il corpo senza vita è stato finalmente rinvenuto e riportato a riva, dove è stato messo a disposizione delle autorità competenti per le indagini del caso.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Le autorità stanno attualmente conducendo accertamenti per identificare la vittima e per comprendere le circostanze che hanno portato a questo tragico annegamento. È fondamentale ricostruire la dinamica dell’incidente, per evitare che simili tragedie possano ripetersi in futuro. La comunità di Acqualagna è in lutto e si stringe attorno alla famiglia della vittima, mentre si attende di conoscere ulteriori dettagli sull’accaduto.