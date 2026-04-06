Tragedia ad Arsiero: un 21enne perde la vita nel torrente Astico

Un 21enne è scivolato su alcune rocce nella contrada Pria e la corrente lo ha trascinato via; i tentativi di soccorso sono risultati vani

Un ragazzo di 21 anni, residente nella provincia di Padova, ha perso la vita dopo essere caduto nel torrente Astico ad Arsiero, in provincia di Vicenza. L’evento si è verificato in un punto noto come contrada Pria, dove molte persone si erano radunate per il tradizionale pic nic di Pasquetta. Testimonianze raccolte sul posto descrivono una scena di festa trasformatasi rapidamente in emergenza, con la corrente che in quel tratto risulta particolarmente impetuosa.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, il giovane stava percorrendo alcuni massi affioranti lungo il corso d’acqua quando ha perso l’equilibrio. La caduta lo ha trascinato nell’acqua, dove è stato inghiottito dalla forza della corrente. Sul luogo sono intervenuti immediatamente presenti e passanti che hanno allertato i soccorsi, ma le condizioni del torrente e la rapidità dei fatti hanno reso difficile ogni tentativo di recupero.

Circostanze dell’incidente

La dinamica ricostruita fino a questo momento indica che il 21enne è scivolato su rocce bagnate posizionate lungo il corso del torrente Astico. Il tratto interessato è caratterizzato da un flusso d’acqua tumultuoso in cui turbolenze e vortici aumentano il rischio per chi si avvicina alle rive. Testimoni oculari riferiscono che nel momento della caduta la zona era affollata a causa del pic nic, situazione che ha complicato la gestione dei soccorsi e la rapidità delle comunicazioni iniziali con i servizi di emergenza.

Posizione e fattori di rischio

La contrada Pria è un’area frequentata per le sue scogliere naturali e i punti di sosta, ma proprio queste caratteristiche rendono il luogo pericoloso in presenza di acqua in movimento. Le superfici scivolose, la profondità variabile e il flusso rapido sono elementi che contribuiscono a incidenti di questo tipo. Gli esperti di sicurezza idrica sottolineano come l’apparente tranquillità di un torrente nelle giornate di festa possa essere fuorviante, soprattutto per chi non conosce il corso d’acqua.

Intervento dei soccorsi

Alcuni minuti dopo la chiamata, sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco con l’unità dei sommozzatori e il personale sanitario del Suem 118. Le operazioni hanno previsto ispezioni subacquee e tentativi di recupero della vittima, con l’impiego anche di attrezzature per il controllo della corrente. Nonostante la rapidità dell’intervento, l’azione della corrente e la conformazione del letto del torrente hanno reso le operazioni particolarmente complesse e rischiose per i soccorritori.

Tempi e difficoltà operative

I soccorsi si sono trovati a dover bilanciare la velocità di risposta con la sicurezza degli operatori: le manovre dei sommozzatori sono state condotte in condizioni di visibilità limitata e con punti di accesso difficili. Il personale medico del Suem 118 ha effettuato le procedure di emergenza non appena il corpo è stato recuperato, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. Le autorità hanno confermato che, al momento, non risultano altre persone coinvolte direttamente nell’evento.

Riflessioni e raccomandazioni

Questo episodio richiama l’attenzione sull’importanza della sicurezza in prossimità di corsi d’acqua, anche durante momenti di festa come il pic nic di Pasquetta. I rischi collegati alle rocce scivolose, alle improvvise variazioni di corrente e all’assenza di punti di soccorso ravvicinati sono elementi da considerare prima di avvicinarsi alle rive. Organismi di prevenzione e protezione civile spesso ricordano semplici accorgimenti: non avventurarsi da soli, mantenere le distanze dalle acque in movimento e prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e idriche.

Le indagini sulla vicenda proseguiranno per chiarire dettagli e responsabilità, partendo dalla prima ricostruzione fornita dai presenti. Nel frattempo, la comunità locale è sotto shock per la perdita e le autorità invitano a rispettare il dolore della famiglia evitando speculazioni. Questo tragico episodio può servire come monito collettivo sulla necessità di adottare comportamenti prudenti in ambienti naturali che, seppur attraenti, possono nascondere pericoli letali.