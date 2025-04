Il mondo della cucina in lutto per la perdita di un grande professionista e amico.

Un talento della cucina

Luca Massimo Iemolo, un chef catanese di 48 anni, ha perso la vita nella tragica notte del crollo del tetto della discoteca Jet Set a Santo Domingo. Sposato e padre di due figli, Iemolo era partito per la Repubblica Dominicana con grandi sogni e ambizioni, pronto a lasciare il segno nel mondo della ristorazione. La sua carriera era iniziata con studi all’alberghiero, e il suo amore per la cucina lo aveva portato a lavorare al ‘Sarah restaurante’, dove era molto apprezzato per la sua dedizione e passione.

Un ricordo indelebile

Lo staff del ‘Sarah restaurante’ ha espresso il proprio dolore per la perdita di Iemolo, descrivendolo come un professionista che metteva il cuore in ogni piatto. “Era un uomo che viveva il suo lavoro con dedizione e rispetto”, hanno dichiarato, sottolineando l’impatto che ha avuto su tutti coloro che lo conoscevano. La sua passione per la cucina era evidente, e i suoi piatti riflettevano un amore profondo per i sapori e le tradizioni culinarie.

Un amico e un padre

Stefano Bonnici, un amico di lunga data di Iemolo, ha condiviso il suo dolore con l’emittente regionale Antenna Sicilia. “Ero con lui 48 ore prima della tragedia. Era un amante del ballo e della musica, e ci siamo divertiti insieme nella stessa discoteca”, ha raccontato Bonnici, visibilmente scosso. La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità, con messaggi di cordoglio che si sono diffusi rapidamente sui social media. “Non sei stato solo uno chef, ma un buon padre e un amico”, hanno scritto molti, onorando la sua memoria e il suo spirito.

Una tragedia che colpisce tutti

Il crollo della discoteca Jet Set ha lasciato una ferita profonda nel cuore della Repubblica Dominicana. La tragedia ha coinvolto molte persone, e il dolore per la perdita di Iemolo si unisce a quello delle altre vittime. La comunità locale si è unita per offrire supporto alle famiglie colpite, dimostrando una solidarietà che va oltre le parole. La scomparsa di Luca Massimo Iemolo rappresenta non solo la perdita di un grande chef, ma anche di un uomo che ha toccato le vite di molti con la sua gentilezza e il suo talento.