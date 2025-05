Un tragico evento durante una competizione di motocross

Un grave incidente ha scosso la comunità di Romans d’Isonzo, in provincia di Gorizia, durante una competizione regionale di motocross. La tragedia ha colpito la vita di Filippo Morello, un motociclista di soli 23 anni, originario di Orsago, in provincia di Treviso.

L’evento si è verificato sulla pista di Versa, dove si stava svolgendo la gara, e ha lasciato un segno indelebile nella memoria di chi ha assistito alla scena.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Filippo stava affrontando un salto quando ha perso il controllo della moto. La caduta è stata violenta e, purtroppo, il giovane è stato investito da altri concorrenti che non sono riusciti a evitarlo. La rapidità degli eventi ha reso impossibile per i piloti schivarlo, portando a un drammatico epilogo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, supportati dall’elisoccorso, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Il dolore di una comunità

La notizia della morte di Filippo ha suscitato un’ondata di dolore e incredulità tra amici, familiari e appassionati di motocross. Il padre della vittima era presente all’evento e ha assistito impotente alla tragedia. Questo incidente mette in luce i rischi associati a uno sport ad alta intensità come il motocross, dove la velocità e l’abilità si intrecciano con il pericolo. La comunità di Orsago e tutti coloro che conoscevano Filippo si uniscono nel cordoglio, ricordando un giovane pieno di vita e passione per le moto.