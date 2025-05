Un tragico incidente durante la competizione

Un drammatico evento ha scosso la Granfondo Bergamo Airport, una delle manifestazioni ciclistiche più attese della stagione. Un uomo di 31 anni, originario di Cavenago, ha perso la vita dopo essere caduto dalla sua bicicletta mentre partecipava alla gara. L’incidente è avvenuto a Berbenno, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale, in un momento che avrebbe dovuto essere di festa e competizione.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il ciclista ha perso il controllo della sua bici in prossimità di una curva a gomito. La caduta è stata fatale e, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, con un’ambulanza e un elicottero prontamente inviati sul luogo, il personale sanitario ha potuto solo constatare il decesso del giovane. Questo tragico evento ha gettato un’ombra su una manifestazione che solitamente celebra la passione per il ciclismo e la competizione sportiva.

La reazione della comunità ciclistica

La notizia della morte del ciclista ha suscitato un’ondata di dolore e incredulità tra gli appassionati di ciclismo e i partecipanti alla Granfondo. Molti ciclisti e organizzatori hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia della vittima, sottolineando l’importanza della sicurezza durante le competizioni. Questo incidente mette in luce la necessità di una maggiore attenzione alle condizioni delle strade e alla preparazione degli atleti, affinché eventi simili non si ripetano in futuro.