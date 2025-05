Un tragico incidente alla stazione di Milano

Il 25 aprile scorso, la stazione Greco-Pirelli di Milano è stata teatro di un drammatico incidente che ha portato alla morte di una giovane di soli 17 anni. La vittima, originaria delle Filippine, si trovava in compagnia di familiari e amici quando, dopo essersi allontanata dal gruppo, ha perso la vita investita da un treno.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza, analizzate dagli investigatori della Polfer, hanno fornito dettagli cruciali sulla dinamica dell’incidente.

La ricostruzione della dinamica

Secondo quanto emerso dalle indagini, la ragazza si sarebbe spinta oltre un cantiere, percorrendo un tratto di banchina vietato al pubblico. Mentre tentava di tornare indietro per riunirsi ai suoi cari, è caduta sui binari, non riuscendo a risalire in tempo. Il tragico evento è avvenuto poco prima delle 22.30, e il macchinista del treno ha dichiarato di aver visto la sagoma della giovane, attivando immediatamente il freno di emergenza, ma senza successo.

Le conseguenze e le indagini in corso

Nonostante i tempestivi soccorsi, la giovane è deceduta poco dopo il suo arrivo all’ospedale San Gerardo di Monza. Il pubblico ministero Paolo Storari ha aperto un fascicolo per fare luce sull’accaduto, senza al momento indagati né titolo di reato. È stata disposta anche l’autopsia sul corpo della vittima, per chiarire ulteriormente le circostanze della tragedia. Questo incidente solleva interrogativi sulla sicurezza nelle stazioni ferroviarie e sull’importanza di rispettare le norme di sicurezza, specialmente in aree ad alto rischio come quelle ferroviarie.