Una tragedia ha scosso Arezzo nelle ultime ore: una donna ha perso la vita dopo che la sua auto è uscita di strada, precipitando in un burrone profondo circa 40 metri. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma purtroppo per la conducente non c’è stato nulla da fare.

Drammatico incidente sulla panoramica del Pratomagno, a monte dell’incrocio per l’Anciolina, tra i comuni di Castiglion Fibocchi e Loro Ciuffenna. Una 63enne residente nel Valdarno aretino ha perso il controllo della sua auto, che è uscita di strada precipitando per circa 40 metri in un burrone e terminando la corsa contro un albero.

A dare l’allarme è stato un passante che aveva notato i segni sull’asfalto e lungo la carreggiata, avvisando immediatamente i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi e l’elicottero Drago del reparto volo di Arezzo, che insieme al personale di terra hanno raggiunto il veicolo. Le cause della tragedia restano al vaglio delle autorità: i rilievi dovranno stabilire se si sia trattato di un incidente autonomo, magari provocato da un malore della conducente, o se possano essere coinvolti altri veicoli.

Tragedia ad Arezzo: auto precipita in un burrone, donna muore sul colpo

Purtroppo, all’arrivo dei soccorsi, per la donna non c’era ormai più nulla da fare. I sanitari del 118 hanno potuto soltanto constatare il decesso sul posto. La zona impervia e la caduta di circa quaranta metri hanno reso immediatamente evidente la gravità dell’incidente.

La tragica vicenda lascia sotto shock la comunità locale e sottolinea ancora una volta i pericoli della strada, soprattutto in tratti isolati e panoramici come quello del Pratomagno.