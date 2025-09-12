Un grave incidente stradale ha sconvolto Nuoro nella serata di ieri. Tre auto si sono scontrate violentemente, causando il ferimento di 10 persone, di cui cinque in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, con ambulanze e forze dell’ordine, per gestire l’emergenza e prestare assistenza ai coinvolti. Al momento, la dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento.

Nuoro, tragico incidente tra tre auto: 10 feriti, 5 in codice rosso

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri all’uscita di Nuoro, nei pressi dell’imbocco della 131 Dcn, nella zona di Prato Sardo. Tre auto sono rimaste coinvolte in un violentissimo scontro frontale che ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, delle ambulanze e dell’elisoccorso.

I pompieri hanno faticato a liberare sette delle persone rimaste intrappolate tra le lamiere, mentre la strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine, impegnate a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Nuoro, tragico incidente tra tre auto: le condizioni dei feriti

L’impatto ha provocato il ferimento di dieci persone, cinque delle quali ricoverate in gravi condizioni. Tra i casi più critici si segnala quello di una ragazzina di dodici anni, attualmente sottoposta a un delicato intervento chirurgico e in pericolo di vita. Tra i feriti ci sono anche altri due minorenni e una giovane di 18 anni. Le sei ambulanze sul posto, insieme all’elisoccorso, hanno prestato soccorso immediato, trasportando i più gravi in ospedale e garantendo cure tempestive a tutti i coinvolti.