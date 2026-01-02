Nelle ultime ore, a seguito della terribile strage di Crans-Montana, si parla di flashover, il fenomeno che potrebbe aver fatto propagare così rapidamente le fiamme all’interno del locale svizzero, non lasciando scampo alle persone al suo interno. Ma, che cos’è il flashover?

Strage di Crans-Montana, che cos’è il flashover?

Il fenomeno del flashover potrebbe aver fatto sì che il fuoco all’interno del locale Le Constallation a Crans-Montana si propagasse così rapidamente, tanto da provocare 47 vittime e oltre 100 feriti. Ma, che cos’è il flashover? In poche parole è il passaggio rapidissimo da un incendio “in crescita” a un incendio pienamente sviluppato dentro un ambiento chiuso, come una stanza, un locale eccetera. Il fuoco quindi si espande all’improvviso e con violenza in ambienti chiusi. Andiamo ora a vedere nel dettaglio che cosa lo provoca e come si propaga il fuoco.

Che cos’è il flash over? Cosa lo provoca e come si propaga il fuoco

Come detto, il flashover è il passaggio rapidissimo da un incendio “in crescita” a uno pienamente sviluppato all’interno di un ambiente chiuso. Queste le parole di Sandra Barz, esperta di sicurezza antincendio alla televisione ARD: “con il giusto rapporto di miscelazione e una temperatura sempre crescente, si crea un flashover, un rullo di fuoco che incendia tutto allo stesso tempo senza essere toccato da una fiamma.” In brevissimo tempo la temperatura sale a circa 1.000-2.000 gradi e l’ossigeno scende al di sotto del 4%. Sopravvivere a un flashover è impossibile anzi, è potenzialmente fatale anche per i Vigili del Fuoco con equipaggiamento protettivo completo.