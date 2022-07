La teoria del complotto sulla strage della Marmolada condivisa su Telegram dal giornalista pubblicista Davide Zedda.

Davide Zedda, giornalista pubblicista della Sardegna, ha condiviso su Telegram una teoria del complotto che riguarda la strage della Marmolada, sostenenendo che sarebbero stati posizionati degli esplosivi.

Tragedia della Marmolada, la teoria del complotto di Davide Zedda (e non solo)

Il giornalista pubblicista della Sardegna, Davide Zedda, ha pubblicato un post sul suo canale Telegram, dove conta almeno 71mila iscritti, riguardo la strage della Marmolada. “Sono state piazzate delle cariche esplosive” dichiara con certezza. Una teoria ripresa da molti utenti sui social, che hanno accusato le istituzioni di aver compiuto una strage. “Sono state piazzate delle cariche esplosive ed il ghiacciaio si è staccato ed è andato giù. I più attenti immagino ci siano già arrivati, chiedo a tutti di rifletterci.

Arriverà il giorno che salteranno fuori le prove” ha scritto in un posto in cui dichiara che la crisi idrica non esiste e che il cambiamento climatico è manipolato dalle nazioni. Un post che sta facendo il giro dei social network. Una teoria che non ha nessun tipo di spiegazione. “Arriverà il giorno che salteranno fuori le prove” ha scritto, ma in realtà le prove non ci sono.

La teoria della finta giornalista

Circola anche un altro post Facebook particolare, pubblicato il 4 luglio 2022, dalla falsa giornalista Stefania Piccimni. Parla di un certo Fabian Vizien, presunto giornalista francese, che accuserebbe il Governo italiano di complotto sulla tragedia della Marmolada, in quanto non ci sarebbe nessun cambiamento climatico e a causare il crollo sarebbero state delle cariche di dinamite. È importante sottolineare che non esiste nessun giornalista francese di nome Fabian Vizien che abbia mosso accuse del genere e che la foto usata proviene da un sito che fornisce volti realizzati con l’intelligenza artificiale.

Il parere degli esperti e le indagini

Il problema della Marmolada è conosciuto da anni e supportato da diversi studi. Nel 2019 uno studio pubblicato dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) ha affermato che il ghiacciaio sarebbe sparito entro 30 anni. Uno studio successivo, dell’università di Padova, riduceva della metà i tempi di attesa. Si tratta solo di stime, ma è evidente che il ghiaccio si sta sciogliendo. “Per quanto riguarda la dinamica della tragedia occorsa sulla Marmolada, possiamo ricordare che da settimane le temperature in quota sulle Alpi sono state molto al di sopra dei valori normali, mentre l’inverno socrso c’è stata poca neve, che ormai quasi non protegge più i bacini glaciali. Il caldo estremo di questi ultimi giorni, con questa ondata di calore dall’Africa, ha verosimilmente prodotto una grossa quantità di acqua liquida da fusione glaciale alla base di quel pezzo di ghiacciaio che in realtà è una “pancia”: infatti è, o era, una via che si chiama proprio Pancia dei Finanzieri. Siamo quindi proprio nelle condizioni peggiori per distacchi di questo tipo, quando c’è tanto caldo e tanta acqua che scorre alla base. Non siamo ancora in grado di capire se si tratti di un distacco di fondo del ghiacciaio o superficiale, ma la portata sembra molto importante, a giudicare dalle prime immagini e informazioni ricevute” ha dichiarato il glaciologo Renato Colucci.

La procura di Trento ha aperto un’inchiesta per disastro colposo a carico di ignoti. Questo non vuol dire che ci sia il sospetto di un intervento umano o di cariche esplosive. Il reato contestato potrebbe riguardare eventuali negligenze da parte di soggetti che potrebbero aver compiuto mancanze che hanno messo in pericolo la sicurezza delle persone.