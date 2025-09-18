Un drammatico incidente ha scosso la comunità di Saint-Pierre, in Valle d’Aosta: un neonato di soli tre mesi ha perso la vita investito da un trattore all’interno di un’azienda agricola. La vicenda ha immediatamente suscitato profondo cordoglio nella comunità.

Tragedia familiare in Valle d’Aosta: neonato investito da un trattore

Un grave incidente ha scosso la comunità di Saint-Pierre, in Valle d’Aosta: un bambino di soli tre mesi ha perso la vita travolto da un trattore all’interno di un’azienda agricola. Il piccolo si sarebbe trovato su un passeggino quando il mezzo agricolo, guidato dallo zio, lo ha investito senza che l’uomo se ne accorgesse, probabilmente nascosto dall’ombra creata dal trattore.

La vicenda ha immediatamente allertato i soccorsi, che hanno trasportato il neonato all’ospedale Parini di Aosta, dove è stato ricoverato in rianimazione.

Neonato investito da un trattore: la morte dopo il ricovero

Nonostante l’intervento tempestivo dei medici, i traumi riportati dal bambino si sono rivelati troppo gravi: il decesso è stato dichiarato in serata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e l’elisoccorso, che hanno collaborato sia ai soccorsi sia alla prima ricostruzione dei fatti.

L’area dell’azienda agricola è stata posta sotto sequestro e la procura è stata immediatamente informata, mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

La comunità di Saint-Pierre è rimasta profondamente colpita dalla tragedia, considerando che l’azienda coinvolta è di proprietà del sindaco locale, Andrea Barmaz.