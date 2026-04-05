Doveva essere un giorno spensierato di festa, sorrisi e divertimento ma si è trasformato in tragedia quando un albero è improvvisamente caduto abbattendosi sui presenti e provocando la morte di diverse persone. Il drammatico episodio è avvenuto in Germania durante un evento tradizionale, la consueta caccia alle uova. Tanti i soccorritori giunti sul posto dal momento che l’area era in quel momento frequentata da gruppi organizzati e da numerose famiglie con bambini. Il bilancio è tragico.

Cade un albero durante la caccia alle uova di Pasqua: drammatico bilancio dei morti

Si stavano divertendo, mamme, papà e figli, alla ricerca delle uova di Pasqua quando improvvisamente un albero è caduto a terra, colpendo alcuni di loro. Il dramma si è verificato in un’area boschiva nel nord della Germania: qui si trovavano decine di persone impegnate nel trovare il tesoro in quello che è considerato un appuntamento pasquale tradizionale.

L’albero, alto circa 30 metri, è piombato su un gruppo di partecipanti ed immediatamente ci si è resi conto della drammaticità della situazione. Si ritiene che le forti raffiche di vento che in quel momento interessavano la zona possano averne provocato la caduta ma si indaga per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente anche al fine di verificare eventuali responsabilità.

Il bilancio è drammatico: i soccorritori hanno recuperato i corpi di tre persone, una giovane 21enne e la figlia di dieci mesi oltre ad un ragazzo di soli 16 anni, morti a seguito delle gravi ferite riportati. Ci sono anche diversi feriti, il più grave dei quali è una giovane di 18 anni, ricoverata d’urgenza in ospedale. La comunità locale è scossa e sconvolta per l’accaduto.