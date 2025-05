Tragedia in laguna: la giovane velista Anna Chiti perde la vita

La passione per il mare si trasforma in tragedia per una studentessa di 17 anni.

Un sogno spezzato

La laguna di Venezia, un luogo di bellezza e avventura, si è trasformata in un palcoscenico di dolore per la comunità nautica. Anna Chiti, una promettente studentessa di 17 anni dell’istituto nautico ‘Vendramin Corner’, ha perso la vita in un tragico incidente mentre si trovava a bordo di un catamarano.

La giovane, appassionata di vela e con un futuro brillante davanti a sé, è caduta in acqua a causa di un colpo di vento che ha fatto muovere la barca, provocando un tragico infortunio.

La passione per il mare

Anna non era solo una studentessa; era una ragazza piena di vita, con una passione contagiosa per il mare. Il preside dell’istituto, Michelangelo Lamonica, ha descritto Anna come un esempio per i suoi coetanei, impegnata non solo negli studi, ma anche in attività di supporto per gli studenti più giovani. La sua dedizione e il suo entusiasmo per la vela la portavano spesso a cercare opportunità di lavoro a bordo di imbarcazioni, un modo per accumulare esperienza e guadagnare qualche soldo.

Un futuro promettente interrotto

Il sogno di Anna di diventare allievo ufficiale di coperta si è infranto in un attimo. La giovane stava vivendo la sua prima esperienza come parte di un equipaggio, un passo importante per la sua carriera futura. Solo pochi giorni prima, era tornata da un viaggio a Dublino, dove aveva partecipato a un corso di perfezionamento della lingua inglese con i suoi compagni di scuola. La sua vita, ricca di promesse e opportunità, è stata tragicamente interrotta da un incidente che ha lasciato un vuoto incolmabile tra amici e familiari.

Un ricordo indelebile

Questa mattina, alcuni amici di Anna hanno voluto rendere omaggio alla giovane portando un mazzo di fiori sul molo dove è avvenuta la tragedia. Un gesto semplice ma carico di significato, che testimonia l’affetto e la stima che tutti avevano per lei. La comunità nautica e l’istituto ‘Vendramin Corner’ piangono la perdita di una giovane promessa, il cui amore per il mare e la vela rimarrà per sempre nel cuore di chi l’ha conosciuta.