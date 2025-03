Un tragico incidente in laguna

La laguna di Venezia, nota per la sua bellezza e la sua storia, è stata teatro di una tragedia che ha colpito profondamente la comunità locale. Anna Rita Panebianco, 56 anni, manager dello storico Caffè Florian di piazza San Marco, è morta in un incidente avvenuto all’isola di Torcello. L’imbarcazione su cui si trovava ha urtato una briccola, i pali che delimitano l’area di navigazione, causando un impatto fatale. Questo evento ha lasciato un segno indelebile non solo nella vita dei suoi cari, ma anche in quella di tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’imbarcazione stava percorrendo il tratto Ca’ Noghera-Torcello con a bordo tre persone, tutte veneziane. L’incidente è avvenuto in un momento di normale navigazione, ma la collisione con la briccola ha avuto conseguenze devastanti. I soccorsi sono stati immediati, con l’intervento di imbarcazioni di passaggio e dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato un’autopompa per raggiungere il luogo dell’incidente. Nonostante le cure tempestive fornite dai sanitari di una idroambulanza, per Anna Rita non c’è stato nulla da fare.

Il ricordo di una professionista stimata

La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di commozione tra colleghi e amici. Sul profilo Facebook del Caffè Florian, la comunità ha espresso il proprio dolore: “Con il cuore infranto e ancora increduli, tutti noi la ricordiamo con sincero affetto e profonda stima, personale e professionale”. Anna Rita Panebianco era una figura di riferimento nel settore della ristorazione, avendo dedicato la sua vita al Caffè Florian, dove ha condiviso il suo amore per il lavoro e per i clienti. La sua carriera era iniziata dopo la laurea in Lingue orientali presso l’Università Ca’ Foscari, e nel corso degli anni aveva scalato le gerarchie fino a diventare manager di uno dei locali più storici e prestigiosi di Venezia.