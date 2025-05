Un tragico incidente in montagna

Oggi, un escursionista di 63 anni ha perso la vita sotto la Cima di Porta Bassa, in provincia di Belluno, a causa di un incidente avvenuto durante un’escursione. L’uomo, che si trovava in compagnia di quattro amici, è caduto in un profondo canale roccioso dopo aver perso l’equilibrio a causa di un masso che si è staccato.

Questo tragico evento ha scosso la comunità locale e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle escursioni in montagna.

La dinamica dell’incidente

Secondo le testimonianze dei compagni di escursione, l’incidente è avvenuto mentre il gruppo stava scendendo dalla vetta. Dopo aver raggiunto la cima, l’escursionista si è allontanato momentaneamente dal gruppo e, in un attimo di distrazione, ha perso il controllo. I compagni, accortisi della caduta, hanno immediatamente dato l’allerta, attivando i soccorsi. La rapidità della chiamata ha permesso al Soccorso alpino di Belluno di intervenire prontamente, mentre un elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha effettuato una ricognizione aerea per localizzare il luogo dell’incidente.

Intervento dei soccorsi

Una volta individuato il corpo dell’escursionista, che si trovava a circa sessanta metri più in basso rispetto al punto di caduta, un tecnico di elisoccorso è stato sbarcato in hovering per raggiungere la vittima. Dopo aver constatato il decesso, il corpo è stato messo su una barella e trasportato in un’area più accessibile, dove i Carabinieri attendevano per le procedure di identificazione. L’elicottero ha poi riportato a valle anche i soccorritori, mentre i compagni dell’uomo sono rientrati autonomamente, visibilmente scossi dall’accaduto.

Riflessioni sulla sicurezza in montagna

Questo tragico incidente riporta l’attenzione sulla sicurezza delle escursioni in montagna, un’attività che, sebbene affascinante e rigenerante, comporta rischi significativi. È fondamentale che gli escursionisti siano sempre preparati e informati sulle condizioni del percorso, oltre a rispettare le norme di sicurezza. La formazione e l’esperienza sono elementi chiave per affrontare in modo sicuro le sfide che la montagna presenta. La comunità locale e le autorità competenti stanno già discutendo misure per migliorare la sicurezza e prevenire futuri incidenti simili.