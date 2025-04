Tragedia in montagna: escursionista perde la vita a Valbondione

Un’escursione fatale

Oggi pomeriggio, un tragico incidente ha scosso la comunità di Scanzorosciate, in provincia di Bergamo. Flavio Mologni, un uomo di 64 anni, ha perso la vita mentre si trovava in escursione nella zona del Rifugio Curò, a Valbondione. Secondo le prime ricostruzioni, Mologni stava percorrendo un sentiero insieme ad alcuni amici quando, improvvisamente, è scivolato, precipitando per circa cento metri.

Questo evento ha lasciato tutti i presenti in stato di shock e ha messo in evidenza i pericoli insiti nelle escursioni montane.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo la caduta, sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino e l’elisoccorso del 118. Nonostante i rapidi interventi, per Mologni non c’è stato nulla da fare. Il medico presente ha constatato il decesso, e il corpo senza vita è stato recuperato con l’elicottero. Questo triste evento sottolinea l’importanza di adottare tutte le precauzioni necessarie quando si affrontano escursioni in montagna, dove anche un attimo di distrazione può rivelarsi fatale.

Riflessioni sulla sicurezza in montagna

La morte di Flavio Mologni riporta alla luce il tema della sicurezza durante le escursioni. Ogni anno, numerosi appassionati di montagna si avventurano su sentieri che, sebbene affascinanti, possono nascondere insidie. È fondamentale che gli escursionisti siano sempre preparati e informati sulle condizioni del percorso, sull’equipaggiamento necessario e sulle tecniche di sicurezza. La formazione e la consapevolezza possono fare la differenza tra una giornata di avventura e una tragedia. In questo caso, la comunità di Scanzorosciate piange la perdita di un uomo che, come tanti, amava la natura e le sue bellezze.