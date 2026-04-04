Tragedia in via Piave: bambino precipita da un lucernario e perde la vita

Una tragedia ha colpito il quartiere di via Piave a Bologna quando un ragazzo di 12 anni è precipitato nella tromba delle scale di una palazzina mentre era con alcuni amici su una terrazza accessibile. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane — indicato come Louis Pisha dalle fonti locali — sarebbe finito su un lucernario in plexiglass che si è improvvisamente rotto, facendolo cadere dall’ottavo piano. L’episodio è stato vissuto come un fulmine a ciel sereno dai residenti, che si sono immediatamente radunati nel cortile per capire cosa fosse accaduto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i soccorsi del 118, diverse pattuglie del commissariato Santa Viola e la squadra della scientifica, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica. Gli operatori, pur prestando ogni tentativo di rianimazione, non hanno potuto che constatare il decesso. Il corpo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria mentre le testimonianze dei presenti cominciano a delineare i passaggi dell’accaduto.

La dinamica dell’incidente

Le informazioni raccolte indicano che il gruppo di ragazzi si trovava sulla terrazza al piano superiore, dove è presente un lucernario in plexiglass che copre parte del vano scale. Secondo i testimoni, il giovane avrebbe attraversato la copertura e la lastra avrebbe ceduto: inizialmente sarebbe rimasto aggrappato all’infisso, mentre gli amici cercavano di trattenerlo. La rottura definitiva del materiale ha tuttavia provocato la caduta nel vuoto. Gli investigatori indagano su stato di conservazione e manutenzione del lucernario per capire se si sia trattato di un guasto, di un sovraccarico o di una combinazione di fattori.

Il ruolo del lucernario in plexiglass

Il lucernario è al centro delle verifiche tecniche: il materiale plastico come il plexiglass può conservare lesioni invisibili o indebolirsi nel tempo per esposizione agli agenti atmosferici. Gli inquirenti stanno esaminando la superficie e i punti di ancoraggio, e valuteranno se sia stata rispettata la normativa di sicurezza applicabile agli elementi che proteggono un vano scala. Sarà inoltre fondamentale capire se l’accesso alla terrazza fosse regolamentato o se i ragazzi potessero raggiungerla liberamente.

Reazioni, soccorsi e attività investigative

Immediatamente dopo l’incidente si è attivata una catena di soccorso che ha coinvolto paramedici, forze dell’ordine e vigili del fuoco. Nonostante la rapidità degli interventi, la gravità della caduta dall’ottavo piano ha reso vano ogni tentativo di salvataggio. La presenza della scientifica testimonia l’intento di chiarire con precisione ogni fase dell’evento: rilievi sul luogo, ascolto dei testimoni e acquisizione di elementi utili per la ricostruzione. Al momento le autorità tendono a considerare l’accaduto come una possibile fatalità, ma non escludono ipotesi che richiedano approfondimenti.

La comunità e la famiglia

Nel giardino del condominio si sono radunati amici e residenti, sconvolti dall’accaduto; i genitori del ragazzo sono giunti poco dopo, sopraffatti dal dolore. I conoscenti e i vicini hanno cercato di confortare la famiglia, offrendo supporto pratico e morale. A livello istituzionale è arrivato il cordoglio del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che ha annunciato il sostegno del Comune e la disponibilità degli uffici municipali per ogni necessità. Il clima nel palazzo è quello tipico di uno stabile sotto shock, dove il ricordo di eventi simili affiora e alimenta interrogativi sulla sicurezza degli spazi comuni.

Contesto e memoria del quartiere

La vicenda riporta alla memoria una precedente tragedia che aveva colpito la stessa zona: nel 2026 un giovane, Fallou Sall, era stato ucciso a seguito di un’aggressione nei pressi dello stesso stabile. Quel fatto aveva già lasciato il quartiere scosso e oggi il doppio lutto contribuisce a un sentimento di inquietudine tra i residenti. La comunità chiede ora risposte chiare sulle cause tecniche dell’incidente e riflessioni sulle misure di prevenzione per evitare che spazi accessibili ai ragazzi diventino potenzialmente pericolosi.

Verso chiarimenti e possibili interventi

Le autorità competenti proseguiranno con rilievi e verifiche strutturali, mentre il confronto tra amministrazione comunale, proprietari e residenti potrebbe orientarsi verso interventi mirati sulla manutenzione degli elementi comuni. L’obiettivo sarà bilanciare accessibilità e sicurezza, riducendo il rischio di simili eventi in futuro e offrendo al contempo sostegno alla famiglia e alla comunità colpita. Nel frattempo rimangono aperte le indagini per accertare responsabilità e circostanze con la massima precisione.