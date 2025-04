Tragedia inaspettata per l'imprenditore e politico. La figlia viveva in Slovacchia con la madre.

Tragedia inaspettata per l’imprenditore e politico Gianni Cestaro: è morta a soli 5 anni la figlia Emmka, che viveva in Slovacchia assieme alla madre Tatiana. Ecco cosa è successo.

Tragedia inaspettata per Gianni Cestaro: la figlia muore a 5 anni

E’ morta a soli 5 anni la piccola Emmka, figlia dell’imprenditore e politico Gianni Cestaro (candidato sindaco alle ultime amministrative di Pregianziol). La piccola viveva assieme alla madre, Tatiana, a Pozinok, in Slovacchia ed è morta lo scorso 11 aprile dopo essere stata colpita da una emorragia cerebrale due giorni prima. Cestaro, non appena saputo della figlia, è volato in Slovacchia. I genitori hanno poi deciso di donare gli organi.

Gianni Cestaro: “Nessuno se lo aspettava”

I funerali della piccola Emmka si terranno il 15 di aprile in Slovacchia, ma Gianni Cestaro ha fatto sapere che ci sarà anche una funzione in Italia. Ecco le sue parole: “sono partito subito e quando sono arrivato era già in ospedale. Lei era bella anche se stava malissimo, il suo cuore era perfetto, il problema era il cervello. Nessuno poteva prevedere o aspettarsi qualcosa di simile. L’hanno tenuta in vita perché il suo corpo era sano ma il cervello non funzionava, solo il cuore era autonomo.” Anche il comune di Pregianziol si è stretto attorno all’imprenditore per questa terribile tragedia.