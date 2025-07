La tragedia si è consumata questa mattina in via Scheiwiller, nel quartiere Corvetto, zona Milano Sud.

Dramma familiare questa mattina presto a Milano, zona Corvetto: un uomo di 44 anni ha ucciso la propria madre a coltellate per poi togliersi la vita lanciandosi nel vuoto.

Tragedia a Milano, 44enne uccide la madre e poi si suicida gettandosi dal palazzo

Tragedia familiare questa mattina a Milano, in via Scheiwiller, zona Corvetto.

Un uomo di 44 anni ha prima ucciso la madre, 73enne, a coltellate, poi si è suicidato lanciandosi dall’ottavo piano. A lanciare l’allarme alcuni residenti, che hanno visto il corpo senza vita dell’uomo sul marciapiede. Sul posto sono intervenuti gli agenti e i vigili del fuoco, l’ipotesi è appunto che sia sia trattato di omicidio-suicidio. Le indagini sono comunque in corso, con la Scientifica che sta facendo tutti i rilievi del caso.

Dramma familiare a Milano: chi erano le vittime

Con molta probabilità la tragedia consumata questa mattina a Milano in via Scheiwiller è stato un omicidio-suicidio, col figlio che ha ucciso la madre per poi togliersi la vita. Le generalità delle vittime non sono ancora rese note ma, secondo le prime informazioni, madre e figlio vivevano insieme da anni e non sarebbero emerse nessune segnalazioni riguardo situazioni di disagio tra i due. Secondo i vicini non c’erano problemi tra madre e figlio, gli inquirenti stanno però indagando.