Tragedia questa mattina, martedì 15 luglio 2025, in stazione a Novate Milanese, dove un uomo è stato investito e ucciso da un treno. L’incidente è avvenuto poco prima delle ore 10.00.

Sul posto sono giunti subito i soccorritori, tra cui anche i vigili del fuoco e anche la polizia ferroviaria e i carabinieri della Compagnia di Rho. Per l’uomo però non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente, potrebbe anche essersi trattato di un gesto volontario. Le indagini sono in corso.

Come abbiamo visto, questa mattina un uomo è stato travolto e ucciso da un treno a Novate Milanese. Non si esclude si sia trattato di suicidio. Il convoglio coinvolto nella tragedia è il treno 329 partito da Milano Cadorna alle ore 9:57 e diretto a Malpensa Aeroporto. Come spiegato da Trenord, la circolazione dei treni presenta al momento criticità, in particolare la direttrice Varese-Saronno-Milano, interrotta tra le stazioni di Milano Bovisa e Saronno. Difficoltà anche sulle altre linee, come la Pavia-Milano Passante-Milano Bovisa o la Laveno-Varese-Saronno-Milano e anche la Saronno-Milano Passante Lodi. Se dovete muovervi in treno in queste zone il consiglio è di controllare su Trenord lo stato dei treni.