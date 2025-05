Un tragico incidente sul lavoro

Un imprenditore edile ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto a Roana, in provincia di Vicenza. L’uomo, mentre controllava l’avanzamento dei lavori di ristrutturazione in via Maggiore, è caduto da un’altezza di circa 8 metri. Secondo le prime ricostruzioni, la caduta sarebbe stata causata da una perdita di equilibrio, un evento che purtroppo ha avuto conseguenze fatali.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, gli operai presenti sul cantiere hanno allertato il Suem 118, che è intervenuto prontamente sul luogo della tragedia. I paramedici hanno prestato i primi soccorsi all’imprenditore, che presentava un forte trauma cranico e un trauma toracico. Dopo le prime cure, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Asiago, dove è stato ricoverato in codice giallo. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, l’uomo è deceduto poche ore dopo il ricovero.

Indagini e sequestro del cantiere

Le autorità competenti, tra cui i carabinieri della stazione di Canove e il personale dello Spisal, sono intervenute per effettuare i rilievi del caso. Il cantiere è stato posto sotto sequestro per consentire le indagini necessarie a chiarire le dinamiche dell’incidente. Questo tragico evento riporta l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema sempre più attuale e urgente, soprattutto nel settore edile, dove gli incidenti possono avere conseguenze devastanti.