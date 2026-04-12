Tragedia sul Pizzo Tambò: scialpinista italiano trovato senza vita a 3.050 metri

Un’escursione solitaria sul Pizzo Tambò si è trasformata in tragedia: la scoperta è avvenuta durante un volo di ricognizione della polizia svizzera e il medico dell'elisoccorso ha solo potuto constatare il decesso

Una tragedia in quota ha colpito le Alpi al confine tra Italia e Svizzera quando, a quota 3.050 metri sul Pizzo Tambò, è stato trovato il corpo senza vita di uno scialpinista italiano di 65 anni. L’episodio è emerso nel corso di un volo di ricognizione effettuato dalla polizia svizzera, che ha notato il corpo sul versante italiano e ha dato l’allarme alla rete di soccorso.

Sul posto sono intervenuti rapidamente il Soccorso Alpino della stazione di Madesimo e l’elisoccorso di AREU Sondrio; il medico a bordo ha purtroppo potuto solo constatare il decesso e successivamente l’équipe ha provveduto al recupero della salma.

L’allerta è partita nel pomeriggio di sabato 11 aprile, quando la segnalazione dalla Svizzera ha attivato le procedure di soccorso transfrontaliere.

Il punto del ritrovamento ricade nel territorio comunale di Madesimo, in provincia di Sondrio, su quel crinale che separa le Prealpi Luganesi e culmina verso il Passo dello Spluga. Al momento non sono state rese note le generalità complete né la dinamica esatta dell’incidente: sembra che l’uomo fosse uscito da solo per l’escursione e che nessuno avesse né chiamato i soccorsi né denunciato il mancato rientro, il che ha complicato le tempistiche e le modalità dell’intervento.

Il ritrovamento e l’intervento delle squadre

Il primo elemento chiave è stato il volo di ricognizione della polizia svizzera, che ha individuato a distanza il corpo e ha attivato il sistema di emergenza. Dopo la segnalazione la Stazione di Madesimo del Soccorso Alpino è stata allertata e si è messa in moto la macchina dei soccorsi: in piazzola erano pronti tecnici e operatori per eventuale supporto alle operazioni. L’elicottero dell’AREU Sondrio ha trasportato il personale sanitario sul posto; il medico non ha potuto che constatare il decesso e l’equipaggio ha quindi provveduto al recupero della salma, operazione resa complessa dall’altitudine e dalle condizioni del terreno.

Ruolo della polizia svizzera e cooperazione transfrontaliera

La segnalazione dalla Svizzera sottolinea l’importanza dei controlli aerei e della collaborazione transfrontaliera in aree montane dove i confini amministrativi coincidono con creste e versanti. Il Pizzo Tambò, che si protende verso il Passo dello Spluga, è spesso sorvolato per monitorare la sicurezza e individuare situazioni di rischio: in questo caso il sorvolo ha permesso di localizzare un corpo in una zona di difficile accesso via terra. Tale cooperazione ha velocizzato la risposta, anche se la tempistica del ritrovamento non ha consentito alcun soccorso utile per salvare la vita della vittima.

Le difficoltà operative in quota

Operare a 3.050 metri impone limiti e rischi aggiuntivi: il vento, la neve residua e la pendenza possono ostacolare manovre di recupero e mettere in pericolo gli operatori. L’elisoccorso resta lo strumento più rapido per raggiungere punti impervi, ma anche le procedure di avvicinamento e atterraggio richiedono condizioni favorevoli. La squadra sul campo ha lavorato in coordinamento con la centrale operativa, e nella piazzola di Mese era predisposto anche il supporto del SAGF – Soccorso alpino Guardia di finanza, pronto per eventuali necessità logistiche durante il trasferimento della salma.

Comunicazioni, assenza di allertamento e tempistiche

Un elemento che emerge con forza è l’assenza di una richiesta di soccorso da parte della vittima o di una segnalazione da parte di familiari o compagni di escursione. Il fatto che l’uomo fosse probabilmente da solo ha reso più difficile stabilire quando si è verificata la caduta e quanto tempo sia passato prima del ritrovamento. In queste situazioni l’utilizzo di dispositivi di localizzazione, l’informare qualcuno dell’itinerario e il rientro programmato sono misure che possono fare la differenza tra un intervento tempestivo e una tragedia.

Contesto locale e riflessioni sulla sicurezza

La zona di Madesimo e la Valle Spluga sono frequentate da appassionati di scialpinismo e di escursioni invernali, ma sono anche teatro di interventi frequenti per valanghe, cadute e problemi legati al maltempo. Il caso sul Pizzo Tambò si inserisce in un quadro più ampio in cui la prevenzione e la prudenza sono fondamentali: raccomandazioni semplici come verificare le condizioni nivologiche, non partire da soli, portare strumenti di comunicazione e segnalazione e informare qualcuno dell’itinerario possono ridurre il rischio. La comunità locale e i soccorritori continuano a ricordare l’importanza di un approccio responsabile alla montagna e di un rispetto delle procedure di sicurezza.