Il giovane era in sella alla sua moto, lo scontro con un'auto è avvenuto all'altezza delle 'Quattro Strade'

Quando i soccorritori sono giunti in loco si sono resi immediatamente conto della gravità della situazione. Riverso sull’asfalto c’era un giovane di 23 anni, vittima di un gravissimo incidente stradale, avvenuto sulla provinciale Lavello-Canosa di Puglia, che gli è costato la vita. Il ragazzo si trovava in sella alla sua moto quando si è verificato l’impatto con un’auto all’altezza del bivio conosciuto come “Le Quattro Strade”.

Chi era la vittima e la ricostruzione dei fatti.

Incidente gravissimo all’altezza delle “Quattro Strade”: morto 23enne, chi era

Lo schianto devastante è avvenuto nel pomeriggio di sabato: sul posto sono intervenuti in una manciata di minuti i soccorritori del 118 ed è giunto anche l’elisoccorso. I tentativi di rianimazione sono iniziati immediatamente fino al drammatico epilogo: per il ragazzo di 23enne coinvolto nello schianto non c’era più nulla da fare ed è stato dichiarato morto sul posto. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruzione nel dettaglio i fatti e stabilire che cosa effettivamente sia successo sul tratto stradale della provinciale Lavello-Canosa di Puglia.

Il ragazzo era originario di Minervino Murge, in provincia di Barletta-Andria-Trani, era molto conosciuto e si chiamava Salvatore Abruzzese. La salma del 23enne è stata trasferita a Lavello per dare il via a tutti i necessari accertamenti mentre le forze dell’ordine hanno lavorato a lungo sulla strada provinciale per effettuare tutti i rilievi. Non è chiaro al momento cosa sia successo: stando ad ipotesi il giovane potrebbe aver perso il controllo della moto ma nessuna pista alternativa è al momento esclusa.

Si cerca di capire anche se la scarsa visibilità o eventuali condizioni del manto stradale possano essere una concausa dell’incidente. Intanto sono centinaia i commenti sulle pagine social del 23enne, di amici, parenti e conoscenti increduli e sconvolti per la sua morte. Messaggi di affetto, cordoglio e vicinanza alla famiglia.