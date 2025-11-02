È stato individuato dopo dodici ore di ricerche il conducente del Suv Bmw che, nella notte tra venerdì e sabato, si è scontrato con una volante della polizia a Torre del Greco provocando la morte del poliziotto Aniello Scarpati, 47 anni, e il grave ferimento del collega Ciro Cozzolino, 38 anni.

Tragico schianto a Torre del Greco: muore il poliziotto Aniello Scarpati

L’incidente è

avvenuto intorno alle due del mattino lungo viale Europa, nella parte in discesa che conduce verso la Litoranea. Il Suv Bmw X4, lanciato ad alta velocità, avrebbe perso aderenza in curva e invaso la corsia opposta, centrando in pieno la volante del commissariato di Torre del Greco impegnata in un normale servizio di controllo del territorio.

L’impatto è stato devastante: l’auto della polizia si è ribaltata ed è precipitata in un burrone vicino alle officine ferroviarie. Aniello Scarpati, assistente capo e padre di tre figli, è morto sul colpo; il collega Ciro Cozzolino è stato soccorso in condizioni gravissime e trasferito d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, dove è in prognosi riservata.

Scarpati non avrebbe dovuto essere in servizio quella notte, ma aveva accettato di sostituire un collega. Il suo sacrificio ha suscitato profondo cordoglio in tutto il Paese: messaggi di vicinanza sono arrivati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il Comune di Torre del Greco ha proclamato il lutto cittadino in segno di rispetto.

Torre del Greco, poliziotto morto nello schianto: il conducente del Suv è stato arrestato

Subito dopo lo schianto, il conducente e gli altri cinque occupanti del Suv – due adulti di Portici e tre minorenni – si sarebbero dati alla fuga, abbandonando sul posto la vettura distrutta. Nelle ore successive, quattro di loro si sarebbero presentati in diversi ospedali per ricevere cure.

Le indagini hanno condotto gli inquirenti all’ospedale Maresca, dove è stato identificato e fermato Tommaso Severino, il conducente del Suv coinvolto nello schianto. Sottoposto ai test antidroga, il giovane è risultato positivo e posto in stato di arresto.

La Procura di Torre Annunziata sta ora ricostruendo con precisione la dinamica dell’incidente e valutando le eventuali responsabilità degli altri passeggeri.