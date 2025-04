Tragedia questa mattina a Bologna, un operaio è stato infatti travolto da un furgone sulla tangenziale. Per lui non c’è stato nulla da fare. Ecco cosa è successo.

Tragedia sulla tangenziale: operaio investito a Bologna muore sul colpo

Questa mattina, 10 aprile 2025, intorno alle ore 6.00 si è verificato un terribile incidente in tangenziale a Bologna, all’altezza del tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 4 via del Triumvirato. Un furgone avrebbe infatti investito un operaio che stava lavorando in un cantiere. L’uomo è morto sul colpo. Altre due persone sono rimaste ferite. La dinamica dell’incidente mortale è ancora al vaglio dell’inquirenti.

Tragedia sulla tangenziale: al vaglio la dinamica dell’incidente

È ancora da chiarire la dinamica dell’incidente mortale di questa mattina in tangenziale a Bologna. Secondo le prime ricostruzioni, un furgone avrebbe investito un operaio, di una ditta esterna, per motivi ancora da chiarire. Intanto il cantiere, come spiega Autostrade, è in fase di rimozione e correttamente segnalato. Subito dopo il sinistro era stato chiuso il tratto tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 4 via del Triumvirato verso l’A14 al fine di permettere i soccorsi. Il tratto è stato poi riaperto.