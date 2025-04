Nel pomeriggio di ieri, la strada statale Romea, una delle principali arterie di comunicazione nel Padovano, è stata teatro di un tragico incidente. Lo scontro, avvenuto a Rosara di Codevigo, ha coinvolto un’auto e un tir, provocando la morte di tre persone. Un dramma che ha sconvolto la comunità locale e lasciato senza parole chi conosceva le vittime.

Incidente sulla Romea tra un’auto e un tir

Nel pomeriggio di ieri, un tragico incidente ha scosso la statale Romea, a Rosara di Codevigo, nel Padovano. Una Renault Scenic, per ragioni ancora da chiarire, avrebbe invaso la corsia opposta, collidendo frontalmente con un tir carico di legname.

L’impatto violento ha causato la morte immediata dei tre occupanti dell’auto, due uomini di Ferrara e uno di Poggio Renatico. Il conducente del camion, che viaggiava in direzione opposta, è rimasto illeso ma in stato di shock.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento: si ipotizzano un malore o una distrazione del conducente dell’auto, che proveniva da Venezia verso Chioggia. Nonostante un tentativo di frenata, il tir non ha potuto evitare l’impatto e ha danneggiato anche il guardrail e uno degli autovelox lungo la strada.

Incidente sulla Romea tra un’auto e un tir: tre morti, identificate le vittime

Come riportato da La Nuova Ferrara, due dei tre occupanti della Renault Scenic, Paolo Tagliaferri, 68 anni, e Pietro D’Egidio, 67 anni, entrambi residenti a Ferrara, sono deceduti sul colpo. Pasquale Spagnolo, 53 anni, di Poggio Renatico, è stato estratto dalle lamiere in condizioni gravissime e trasportato d’urgenza all’ospedale di Padova, dove è morto poco dopo.

Le tre vittime dell’incidente condividevano una profonda passione per l’arte e la cultura. Ognuno, nutriva un interesse particolare per la storia, la letteratura e il collezionismo.