Il ragazzo Jack Dolan, 15 anni, è rimasto paralizzato dopo il tragico incidente del 23 giugno avvenuto al molo di Margate, nel Kent.

Le condizioni del giovane dopo l’incidente

A seguito del tragico incidente del 23 giugno Jack Dolan è rimasto paralizzato. A testimoniare le gravi condizioni di salute le foto condivise sui social dalla sua famiglia. Le immagini strazianti mostrano lo studente in stato vegetativo in ospedale dopo essersi lanciato da un molo ed essere atterrato di faccia in acqua.

L’arrivo dei soccorsi

Il giovane è rimasto sott’acqua per otto minuti prima di essere tirato fuori da un kayakista che si trovava lì in quel momento per pura casualità. Nonostante i soccorsi dopo pochi minuti, Dolan era già in arresto cardiaco.

Trasportato in elicottero al King’s College Hospital di Londra, la risonanza magnetica ha rivelato la tragedia: gravi danni cerebrali.

La raccolta fondi della famiglia del ragazzo

La famiglia ha aperto una raccolta fondi e l’incidente di Jack ha suscitato un’ondata di sostegno e solidarietà da parte della comunità locale. Al momento sono state raccolte 15.000 sterline, utili per costruire una nuova casa con le attrezzature appropriate, dove Jack Dolan potrà tornare dopo essere dimesso dall’ospedale.

“È stato il nostro peggior incubo. Siamo affranti. È disgustoso. È vivo ma è come se non ci fosse”, dichiarano i familiari.

Inoltre, è stato deciso che tutti i soldi rimasti dalla raccolta fondi saranno devoluti ad altri giovani con condizioni di salute simili a quella di Jack.