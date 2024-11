Un drammatico incidente stradale

Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Oleggio, in provincia di Novara, dove un ragazzo di 14 anni ha perso la vita in uno scontro tra due automobili. L’incidente è avvenuto poco prima delle 17 del 22 novembre, nei pressi del cimitero locale. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagini, ma secondo le prime ricostruzioni, le due auto si sono scontrate frontalmente, causando un impatto devastante.

Le conseguenze per la famiglia

Il giovane deceduto era in auto con il suo fratellino di 5 anni e la nonna, che si trovava al volante. A seguito dell’incidente, il fratello è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Novara in codice rosso, mentre la nonna ha riportato ferite lievi ed è stata portata in codice giallo all’ospedale di Borgomanero. Le condizioni del bambino sono critiche e la sua famiglia è in ansia per la sua salute. La nonna, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita, ma la tragedia ha colpito profondamente la famiglia.

Intervento dei soccorsi

Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco e delle ambulanze del 118, che sono giunti sul luogo dell’incidente per prestare soccorso. Purtroppo, per il 14enne non c’è stato nulla da fare, essendo rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto. Le altre due persone coinvolte nell’incidente, che si trovavano a bordo dell’altra vettura, hanno riportato ferite lievi, ma non sono in pericolo di vita. La comunità di Oleggio è in lutto per la perdita di un giovane promettente e si stringe attorno alla famiglia colpita da questa tragedia.