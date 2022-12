Travolta da due auto mentre attraversa la strada: morta giovane madre

Lo scorso giovedì, nel comune di Capriolo (BS), una giovane mamma di origine ucraina ha perso la vita dopo essere stata investita da due auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.

È la quarta vittima in poco più di un anno su quella strada

Parliamo della strada Statale 469. Si chiamava Viktoriia Hladkoskok la 38enne rimasta vittima dell’incidente: la donna è morta sul colpo. I conducenti delle vetture che l’hanno investita, iscritti dalla Procura di Brescia nel registro degli indagati, sono stati sottoposti all’alcol test ed entrambi sono risultati negativi.

Non ci sono ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente, che risulta al momento essere ancora poco chiara.

La sepoltura dopo l’autopsia

La salma della donna si trova adesso presso gli Spedali Civili di Brescia, in attesa dell’autopsia che permetterà di avere maggiori informazioni sulle cause del decesso. Solo dopo l’esame post mortem, verrà emesso per il corpo della 38enne il nulla osta affinché possa eventualmente tornare in Ucraina per la sepoltura: la giovane donna in Italia era sola, da qualche anno aveva trovato un’occupazione nella città lombarda.

Suo figlio, ancora minorenne, era rimasto a vivere in Ucraina. Spetterà ora agli altri familiari, qualora ci siano, decidere riguardo il luogo della sepoltura.