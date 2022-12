Scooter contro auto: uomo muore sul colpo

Nel pomeriggio di ieri, martedì 20 dicembre 2022, nel comune di Castelvestro, nel modenese, un uomo 38enne di Quattro Castella ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto tra la via Statale e via Ossi.

La dinamica dell’incidente

Erano circa le 14:40, quando Alessandro Santachiara ha impattato a bordo del suo scooter contro una Dacia Duster con alla guida una 22enne di Toano. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, sembra che lo scontro sia avvenuto mentre i due mezzi procedevano nella stessa direzione di marcia: avvenuto l’urto, il giovane a bordo dello scooter sarebbe stato sbattutto addosso a un muretto, subendo un impatto fatale che non gli ha lasciato scampo sebbene indossasse regolarmente il casco.

Non è nota, invece, alcuna notizia sulle condizioni della ragazza alla guida della vettura.

I rilievi sul posto

Subito dopo lo scontro, si sono precipitati sul posto gli agenti della polizia per effettuare i rilievi e per gestire la viabilità, interrotta per diverse ore nel tratto stradale interessato dall’incidente. Al momento non sono noti ulteriori dettagli circa la dinamica dell’impatto. Alessandro Santachiara lavorava alla Casa di Riposo per Anziani San Giuseppe e si era sposato lo scorso maggio, insieme alla moglie era in attesa del suo primo figlio.