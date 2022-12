Scontro tra auto a Marzabotto: un morto

Tragico incidente a Marzabotto, comune in provincia di Bologna: nello scontro tra diverse vetture un automobilista ha avuto la peggio ed è morto.

Incidente a Marzabotto: una vittima causata dallo scontro

Tragico incidente nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 dicembre, nel territorio di Marzabotto, comune di 6.000 abitanzi in provincia di Bologna. Stando alle prime informazioni, l’impatto avrebbe coinvolto ben 4 veicoli: tre automobili e un carroattrezzi.

Uno dei conducenti avrebbe perso la vita proprio a causa delle gravi lesioni riportate dal sinistro. L’incidente mortale si è verificato sulla strada Statale 64 Porrettana, in località Pian di Venola, al km 65.500.

Le condizioni dei coinvolti e il traffico

Il conducente di una delle macchine, un 85enne di Marzabotto, rimasto gravemente ferito, è deceduto durante il trasporto in ambulanza in ospedale. Il figlio, che viaggiava come passeggero sulla Opel Meriva, ha riportato ferite di media gravità. Anche altre tre persone sono rimaste ferite in maniera lieve.

Il traffico è stato a lungo bloccato sulla strada e si sono create code fino a sera. Sul posto sono intervenuti, oltre ai mezzi di soccorso e ai Carabinieri, anche le squadre Anas.

LEGGI ANCHE: Incidente in autostrada A14, scontro tra un furgone e un camion: un morto e un ferito grave