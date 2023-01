Purtroppo e per cause da chiarire è stato travolto ed ucciso dal treno sulla Venezia-Bologna: tragedia sui binari e 29enne che purtroppo è stato letteralmente falciato dal convoglio all’altezza della stazione di Stanghella.

Tutto è accaduto intorno alle 19 del 13 gennaio, quando il 29enne polesano è rimasto vittima di un terribile incidente ferroviario che gli è costato la vita.

Travolto ed ucciso dal treno: muore 29enne

Il dramma si sarebbe consumato, da quanto si apprende, lungo la linea Venezia-Bologna, in prossimità di Stanghella. E sempre i media locali fanno sapere che la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia ferroviaria. Gli agenti sono accorsi sul posto assieme agli operatori del Suem prontamente allertati ed ai vigili del fuoco di Este giunti con una squadra.

Soccorsi rapidi ma purtroppo inutili

Non c’è stata speranza di salvare la vittima e per essa ogni soccorso è stato vano. Il ragazzo è stato letteralmente falciato via da quell’impatto devastante, sul posto anche il medico legale. Ignote le cause oggettive della tragedia, gli inquirenti non escludono l’ipotesi di un tragico gesto volontario ma al momento si tratta di congettura non comprovata. In tarda serata, la circolazione risultava ancora sospesa, con alcuni treni dirottati su percorsi alternativi.