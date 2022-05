Stando a quanto riferito finora dall'agenzia France Press, tre italiani sarebbero stati rapiti in Mali per mano di alcuni uomini armati.

Alcuni uomini armati avrebbero rapito tre italiani in Mali. Con loro ci sarebbe anche un togolese. La notizia è stata diffusa dall’agenzia France Press, ma per il momento non si conoscono ulteriori dettagli.