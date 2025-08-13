Il barcone era partito martedì sera dal Nord della Libia e si è rovesciato a sud-ovest dell'isola siciliana.

Ennesima tragedia in mare. Un barcone pieno di migranti si è rovesciato al largo di Lampedusa. Sono diversi i morti e decine i dispersi. Gli ultimi aggiornamenti.

Tragedia in mare, naufragio di migranti al largo di Lampedusa: almeno 20 morti e decine di dispersi

Oggi, mercoledì 13 agosto, c’è stata un tremendo naufragio al largo di Lampedusa.

Un’imbarcazione, partita ieri sera dal Nord della Libia, con a bordo decine di migranti, si è infatti rovesciata a sud-ovest dell’isola siciliana. Secondo quanto comunicato da Filippo Ungaro, portavoce dell”Unchr (agenzia Onu per i rifugiati), sarebbero tra le 12 e le 17 le persone disperse che si aggiungono ad “almeno 20 morti, 8 dei quali sono già stati recuperati.” A bordo dell’imbarcazione c’erano circa 97 persone, 60 sono sopravvissute e si trovano ora nell’hotspot. Come ricorda Ungaro, “fino a oggi sono già 675, tra morti e dispersi dall’inizio dell’anno nel Mediterraneo centrale.”

Naufragio a Lampedusa: l’appello dell’Unchr

Negli ultimi anni i naufragi sono stati davvero tantissimi, questo di oggi, se i numeri saranno confermati, è stato uno dei più gravi nei pressi di Lampedusa. Ma ecco le parole di Filippo Ungaro, portavoce dell’Unchr: “come Unchr torniamo a ribadire le nostre richieste, ovvero potenziare e coordinare a livello europeo le operazioni di ricerca e soccorso per supportare il lavoro della Guardia Costiera italiana. Promuovere un più ampio accesso ai canali regolari dell’Unione Europea per le persone in cerca di protezione internazionale attraverso corridoi umanitari e lavorativi ed evacuazioni.”