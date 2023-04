Fissato per venerdì 14 aprile, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, lo sciopero nazionale del personale di Trenitalia. A proclamarlo le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie. Ecco tutte le motivazioni.

Sciopero nazionale del personale Trenitalia: “Turni insostenibili e scarso smart working“

Le motivazioni dello sciopero in questione sono state riportate da Repubblica categoria per categoria. Il personale viaggiante ha palesato un aggravamento dei turni di lavoro con “scadimento dei connessi aspetti logistici. In particolare, si sono acuite le criticità legate al diritto al pasto“, ma è soltanto una delle varie ragioni.

Il personale di manutenzione invece manifesta come sia necessario provvedere all’inserimento di “nuove risorse, da importanti rientri di attività oggi in appalto e dal rilancio degli investimenti infrastrutturali e tecnologici degli impianti” che possano andare a sostenere le attività nelle officine di Trenitalia.

Per quanto riguarda il personale di vendita e assistenza, i sindacati denunciano “la progressiva e unilaterale riduzione della rete di vendita e assistenza“, aggiungendo come non sia stata fornita “alcuna risposta in tema di valorizzazioni del personale ed utilizzo improprio della reperibilità“.

Continua a tenere banco poi la questione dello scarso utilizzo dello smart working, ragione dietro lo sciopero del personale degli uffici. Infatti, come si spiega: “Resta ancora senza risposte la richiesta di una specifica regolamentazione dello smart working e dello smart office“.