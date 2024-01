Trentino, piano per l'abbattimento di 24 orsi

Trentino, piano per l'abbattimento di 24 orsi

Non smette di far discutere il disegno di legge che prevede l'abbattimento di otto orsi all'anno.

Sta facendo discutere il piano di abbattimento che avuto il via libera del Trentino nel quale è previsto di 24 orsi nel giro di tre anni per un ritmo di otto orsi all’anno. Il ddl che ha ottenuto il via libera nella giunta provinciale nella giornata di venerdì 19 gennaio sarà sottoposto ora al consiglio della provincia di Trento che dovrà a sua volta dare l’autorizzazione. Diverse le reazioni contrarie al provvedimento a cominciare da Michela Vittoria Brambilla. Il presidente Fugatti ha invece spiegato che il disegno di legge è stato concordato con l’esecutivo.

Trentino, previsto piano abbattimento 24 orsi. Protesta degli animalisti

La presidente dell’intergruppo parlamentare Michela Vittoria Brambilla, interpellata da “Il Corriere della Sera” ha lanciato un appello al Governo chiedendo che il Governo metta un freno al disegno di legge: “Anzi, mi aspetto un intervento diretto del ministro Salvini, che nelle scorse settimane ha manifestato il suo desiderio di difendere gli animali. Ne sono molto lieta e lo ringrazio, ma gli animali non sono solo cani e gatti. Sono certa che raccoglierà il mio appello per gli orsi e fermerà il governatore della Lega che sta facendo un autentico terrorismo sugli orsi trentini”.

WWF: “Orso protetto da leggi nazionali e direttive europee”

Anche il wwf – si legge ancora dalla testata – si è opposto al provvedimento evidenziando che sono pochi gli orsi veramente pericolosi. Il promotore del disegno di legge e assessore trentino alle Foreste, Roberto Failoni, ha spiegato che con questo provvedimento “si mette un freno all’impennata della popolazione di orsi, a garanzia della sicurezza delle persone. Sarà definito il numero massimo di capi problematici di cui è consentito l’abbattimento sulla base di valutazioni tecnico–scientifiche e previo nulla osta non vincolante di Ispra”.