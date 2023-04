Allarme orsi: nuovi avvistamenti in Trentino e non solo

Dopo la terribile tragedia accaduta ad Andrea Papi, morto in seguito all’aggressione di un orso, e a tutti gli sviluppi che ne sono seguiti in questi giorni, continuano gli avvistamenti di altri esemplari d’orso in giro per l’Italia, facendo scattare l’emergenza sicurezza.

Emergenza orsi in Italia: continuano gli avvistamenti in Trentino. Scatta l’allarme

Un servizio del Tgcom24 parla infatti di nuovi avvistamenti in Trentino, ma non solo: una donna avrebbe immortalato dalla sua auto un orso in Val di Non. Una fototrappola invece ha individuato un esemplare in un bosco della Val Camonica, nel bresciano.

Si temono nuove aggressioni da parte degli esemplari del mammifero, specialmente in Trentino, dove dal 2014 ad oggi si contano ben 7 aggressioni gravi avvenute per mano degli orsi, infiniti poi gli avvistamenti.

Gli animalisti sono sul piede di guerra: oltre ad aver promesso una dura battaglia per la difesa dell’orsa JJ4, quella colpevole dell’aggressione al runner Andrea Papi, ora a rischio abbattimento, alzano la voce affinché si lavori ad una campagna di informazione verso le popolazioni maggiormente interessante, ma anche per i turisti, così che possano tenersi alla larga dalle aree in cui c’è presenza degli esemplari e dunque scongiurare altri episodi tragici.

I sindaci invece fanno fronte comune: come più volte ribadito da loro stessi, la tutela delle comunità che rappresentano viene prima di ogni cosa.