Trento, non paga il biglietto e aggredisce capotreno e macchinista

Capotreno e macchinista vittime di aggressione, nella provincia di Trento, da parte di un passeggero del treno a cui era stato constatato il mancato pagamento del regolare biglietto. Aggressore individuato grazie ad una ripresa video di un passeggero.

Identificato l’aggressore grazie ad un video registrato sul treno: aveva già precedenti

L’aggressione s’è verificata il 12 aprile scorso alla stazione ferroviaria di Borgo Valsugana, a bordo della linea Trentino. I due operatori avrebbero invitato il giovane a fare il biglietto altrimenti il treno non sarebbe ripartito, ciò ha dato via ad una discussione che è rapidamente degenerata.

Dalle parole s’è passati poi alle mani: il giovane si sarebbe avventato prima contro il capotreno e successivamente verso il macchinista, giunto in soccorso del collega. Lui stesso ha allertato i Carabinieri di Borgo Valsugana, che si sono precipitati sul posto.

L’aggressore nel mentre aveva già fatto perdere le sue tracce. Provvidenziale l’acquisizione di un video fatto a bordo a un passeggero, insieme ad alcune testimonianze che hanno portato all’identificazione del colpevole, già noto alle forze dell’ordine per reati come rapina, ricettazione, furto, e resistenza a pubblico ufficiale.

Il capotreno è stato poi trasportato al pronto soccorso per le ferite riportate dall’aggressione; è tuttora in ospedale per accertamenti, ma non è in gravi condizioni.