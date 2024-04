Treviso, bimbo investito dal papà: morto per un grave trauma cranico

Treviso, bimbo investito dal papà in retromarcia: morto per trauma cranico

Eseguita l’autopsia sul corpo del piccolo Matteo, investito per errore dal suo papà mentre effettuava una retromarcia in giardino. Il piccolo è morto a causa di un grave trauma cranico.

Effettuata l’autopsia sul corpo del piccolo Matteo, il bimbo di un anno e mezzo di Dosson di Casier, in provincia di Treviso, che è morto dopo essere stato investito dal papà in retromarcia. Secondo quanto riportato dalla Tribuna di Treviso, l’esame confermerebbe la causa del decesso, ovvero un grave trauma cranico. Il papà del bambino è indagato per omicidio colposo, iscritto nel registro come atto dovuto per eseguire gli accertamenti giudiziari necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Gli inquirenti devono anche stabilire se il bimbo fosse visibile negli specchietti retrovisori al momento della manovra, effettuata nel giardino dell’abitazione di famiglia. Dopo l’esecuzione dell’autopsia, la famiglia potrà organizzare i funerali.

Treviso, bimbo investito dal papà: la dinamica

Secondo quanto ricostruito, il bambino stava giocando a pallone in giardino. La palla sarebbe finita sotto l’auto del papà proprio mentre l’uomo stava facendo retromarcia. Il piccolo avrebbe cercato di prenderla infilandosi sotto la macchina e uscendo dalla visuale dello specchietto. Il piccolo è stato subito portato al pronto soccorso ma dopo 48 ore di ricovero in terapia intensiva i medici hanno dovuto constatarne il decesso.