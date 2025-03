Il caso di Giandomenico Iannucci

Il Tribunale di Firenze ha recentemente emesso una sentenza che ha suscitato un ampio dibattito riguardo alle tutele per i medici liberi professionisti. La richiesta di risarcimento di 125.000 euro avanzata dalla famiglia di Giandomenico Iannucci, il primo medico toscano deceduto a causa del Covid-, è stata rigettata dai giudici. Iannucci, noto medico di famiglia a Scarperia e San Piero, ha perso la vita durante la pandemia, un evento che ha colpito duramente il settore sanitario.

La decisione del tribunale

I giudici hanno stabilito che la morte di Iannucci non può essere considerata un infortunio sul lavoro. Secondo la loro valutazione, la contrazione del virus non è un evento immediatamente percepibile e non soddisfa i requisiti di un “evento traumatico” che giustificherebbe un risarcimento. Questa decisione ha sollevato interrogativi sulla definizione di infortunio sul lavoro nel contesto di una pandemia, dove il rischio di contagio è elevato ma non sempre evidente.

Le tutele per i medici liberi professionisti

Un altro aspetto cruciale emerso dalla sentenza riguarda le norme di protezione per i medici pubblici e le differenze con i medici di famiglia, che operano come liberi professionisti. Questi ultimi, infatti, sono coperti da assicurazioni private che escludono il risarcimento in caso di malattia contratta durante l’esercizio della professione. Questo solleva interrogativi sulla necessità di rivedere le politiche di protezione per i professionisti della salute, specialmente in situazioni di emergenza sanitaria come quella vissuta durante la pandemia.

Possibili sviluppi futuri

L’avvocato della famiglia Iannucci ha dichiarato che non esclude la possibilità di un ricorso contro la decisione del tribunale. Questo potrebbe aprire la strada a un nuovo dibattito legale e sociale riguardo ai diritti dei medici e alle responsabilità delle istituzioni nel garantire la loro sicurezza. La questione del risarcimento per i professionisti della salute che hanno affrontato il Covid-19 è solo una delle molte sfide che il sistema sanitario italiano deve affrontare nel post-pandemia.