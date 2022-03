Tricarico: “Con le armi occidentali l’Ucraina andrà al contrattacco”

Tricarico: “Utilizzare al meglio la guerriglia urbana non accettando un conflitto aperto e poi con le armi occidentali l’Ucraina andrà al contrattacco”

In una intervista al Messaggero il generale SA Leonardo Tricarico ha spiegato come la vede lui: “Con le armi occidentali l’Ucraina andrà al contrattacco”. L’ex Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica italiana vede insomma in una guerriglia urbana attrezzata la migliore risposta a Mosca, una guerriglia che però sia foraggiata da armi individuali e di reparto semplici ed efficaci.

Ha detto Tricarico: “Credo che la dinamica per la parte ucraina sia utilizzare al meglio la guerriglia urbana non accettando un conflitto aperto in cui verrebbe massacrato”.

Il generale Tricarico: “L’Ucraina andrà al contrattacco”

Ecco perché “le armi potrebbero dare un contributo determinante. Parliamo di strumenti abbastanza semplici da usare, non dico per un cittadino comune ma sicuramente per un soldato”. E le città assediate sono il sintomo strategico di un tentativo da parte di Putin di prendere l’Ucraina senza spianarla del tutto, ecco perché “Putin ha usato poco droni e aviazione ma nell’approvvigionamento dell’esercito russo “c’è un problema di risorse, pensate per una guerra di pochi giorni”.

Una difficoltà che potrebbe giovare agli ucraini, “ma servono le armi”.

Quanto durerà la guerra della Russia all’Ucraina

“Ho sentito alcuni pacifisti dire che non bisognerebbe inviarle alla resistenza. Questo significa vietare a un paese il suo legittimo diritto alla difesa. Ma non mandare le armi significa negare la possibilità di difendersi al popolo”. E sulla durata della guerra il generale dell’arma Azzurra ha chiosato: “C’è chi dice due settimane, chi dice vent’anni.

Potrebbe però durare all’infinito, come in Afghanistan. Oggi nessuno può dirlo”.