Tripletta di Federico Valverde, Real Madrid batte il Manchester City e prende vantaggio

La serata di Champions League è stata dominata da un protagonista inatteso: Federico Valverde. Al Santiago Bernabeu il centrocampista uruguaiano ha messo a referto una tripletta tutta nel primo tempo, trascinando il Real Madrid a un netto 3-0 contro il Manchester City. La prestazione ha dato forma a una partita a senso unico, con i Blancos padroni del campo e gli ospiti incapaci di imbastire una reazione convincente nel corso della ripresa.

La serata continentale ha offerto anche altri episodi significativi: al Parco dei Principi il Paris Saint-Germain ha impresso il proprio marchio battendo il Chelsea in una partita ricca di gol, mentre in Norvegia il Bodo/Glimt ha inflitto un netto 3-0 allo Sporting Lisbona. In questo resoconto analizziamo le dinamiche principali e i momenti chiave che hanno deciso gli incontri.

Valverde e il dominio del Bernabeu

La prima metà della sfida tra Real Madrid e Manchester City è stata segnata da un ritmo elevato e dalla capacità del Real di sfruttare le transizioni offensive. Al 20′ pt un lancio lungo di Courtois ha trovato Valverde, che con un controllo orientato ha scartato il marcatore, superato Donnarumma e siglato l’1-0. Sette minuti più tardi l’uruguaiano ha approfittato di un assolo di Vinicius per colpire con un sinistro incrociato, raddoppiando. Il terzo gol, al 42′, è nato da una giocata raffinata di Brahim Diaz: assist di fino e una conclusione di Valverde dopo un sombrero che ha superato Guehi, rete che l’ha visto esultare con la fascia da capitano.

Analisi tecnica dei gol

Dal punto di vista tecnico, la prima rete è emblematica del gioco verticale del Real: un lancio lungo convertito in azione offensiva grazie al tempismo e al controllo di Valverde. Il secondo gol ha mostrato la combinazione tra estro individuale e rapidità di esecuzione, con Vinicius a inventare lo spazio e l’uruguaiano a finalizzare. Il terzo è una sintesi di creatività e precisione: la giocata di Brahim Diaz e il gesto tecnico di Valverde hanno segnato il momento culminante del primo tempo. In avvio di ripresa Donnarumma ha commesso fallo su Vinicius guadagnandosi un rigore, ma poi si è riscattato parando il tiro dello stesso brasiliano, evitando un passivo ancora più pesante.

Il Parco dei Principi e la rimonta a più atti

Al Parco dei Principi la partita tra PSG e Chelsea ha offerto continui ribaltamenti di fronte. La squadra parigina è passata in vantaggio con un sinistro all’incrocio di Barcola al 10′, ma il Chelsea ha risposto prima della mezz’ora con il pareggio di Malo Gusto. Prima dell’intervallo Dembélé ha rimesso avanti il PSG con un contropiede finalizzato con precisione, mostrando la pericolosità delle ripartenze parigine.

Secondo tempo a favore dei padroni di casa

Nel secondo tempo il Chelsea è tornato in parità grazie a un piatto ravvicinato di Enzo Fernández, ma la reazione non è bastata: un pallonetto di Vitinha ha ridato il vantaggio al PSG e a seguire il georgiano Kvaratskhelia ha firmato due conclusioni vincenti, chiudendo il match sul 5-2. La partita è stata la rivincita ideale della recente finale per il Mondiale per club, con i parigini capaci di imprimere un ritmo offensivo decisivo nei momenti chiave.

Il Bodo/Glimt sorprende lo Sporting Lisbona

In Norvegia il Bodo/Glimt ha avuto la meglio sullo Sporting Lisbona con un 3-0 che non ammette repliche. Il vantaggio è arrivato su rigore trasformato da Fet al 32′ pt; nel recupero della prima frazione Blomberg ha raddoppiato per i padroni di casa, mentre nella ripresa Hogh ha fissato il risultato su suggerimento di Hauge. Una prova di concretezza per il club norvegese, capace di sfruttare le occasioni e gestire il vantaggio fino al triplice fischio.

Questa giornata di Champions ha confermato come una singola prestazione possa cambiare la percezione di una sfida: la serata di Valverde rimarrà negli annali del Bernabeu, mentre PSG e Bodo/Glimt mostrano segnali di forza e concretezza in chiave europea. Il ritorno degli ottavi resta un appuntamento da seguire con attenzione: la posta in palio è altissima e ogni episodio può ribaltare i verdetti.