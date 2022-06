Stenti e decesso a neanche cinque giorni di vita e poi l'indagine della forze dell'ordine, trovata senza vita una neonata partorita in casa a Sassari

Trovata senza vita dopo essere stata partorita in casa a Sassari, i carabinieri della compagnia locale stanno indagando su un episodio avvenuto a Burgos e su una neonata morta. Il suo corpicino con solo 5 giorni di vita è stato trovato nel pomeriggio del 17 giugno nel piccolo comune con meno di mille abitanti in provincia di Sassari.

Neonata trovata senza vita

Sul fatto indagano i Carabinieri della compagnia di Bono, guidati dal capitano Davide Masina. Ci sono pochi elementi e tutti poco chiari: la bambina sarebbe stata partorita in casa dalla madre 18enne e secondo gli inquirenti potrebbe essere morta di fame e di stenti. Per il momento si tratta di un’ipotesi che però ha già i crismi di una pista investigativa precisa.

Quella chiamata tardiva al 118

Pare che alla fine qualcuno si sia deciso ad allertare il 118 nel pomeriggio del 17 ma quando gli operatori sanitari sono arrivati per la piccola non c’era più nulla da fare. Su questo e altri aspetti, in particolare in ordine ad eventuali responsabilità terze, sono in corso gli accertamenti serrati da parte dei militari dell’Arma. La Procura di Nuoro non avrebbe aperto un fascicolo di indagine ufficiale e per ora ogni adempimento è affidato solo e soltanto alle verbalizzazioni dei carabinieri della territoriale.